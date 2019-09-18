شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة "الحرية المصرى بالجيزة" تستعد لخوض انتخابات الشيوخ والمحليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت أمانة حزب الحرية المصرى بمحافظة الجيزة ، اجتماعا موسعا بهيئة مكتب المحافظة وجميع رؤساء المراكز والأقسام المشكلة على مستوى المحافظة، بحضور دكتور مجدي علام نائب رئيس الحزب واللواء حسن ناجي نائب رئيس الحزب وأحمد مهنى الأمين العام للحزب وأحمد بيومي الأمين المساعد وأحمد إدريس أمين التنظيم.

وأكد الدكتور مجدى علام، نائب رئيس الحزب، أنه تم خلال الاجتماع استعراض تشكيلات الحزب على مستوى الأقسام والمراكز ومستوى الوحدات القاعدية وفعاليات الحزب في الفترة السابقة وخطته في الفترة القادمة وأيضا فعاليات دعم القيادة السياسية في حربها ضد الشائعات الهدامة.

وقال إنه تم الاتفاق على سلسة من الندوات لتوعية المواطنين بمخاطر منصات التواصل الاجتماعى وكيفية مواجهة السموم والشائعات والأكاذيب التى تبثها جماعة الإخوان الإرهابية خاصة من خلال الفيديوهات المفبركة لكشف ألاعيب هذه الجماعة الإرهابية أمام الرأى العام المصرى والعالمى.

وأكد اللواء حسن ناجى، نائب رئيس الحزب، أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على الدفع بترشيحات الكوادر والشباب والعناصر النسائية وذوى القدرات الخاصة على جميع المقاعد في كل الانتخابات والاستحقات القادمة بما فيها انتخابات مجلس الشيوخ والمجالس الشعبية المحلية ثم انتخابات مجلس النواب.

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ومن جانبه ، أكد أحمد مهنى ، الأمين العام لحزب الحرية المصرى، أن الحزب استعد بقيادة الدكتور صلاح حسب الله رئيس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب لتقديم أجندته البرلمانية خلال دور الانعقاد الخامس والأخير لمجلس النواب فى فصله التشريعى الأول، مشيرا إلى أن اللجنة القانونية بالحزب انتهت من إعداد تصورها حول مشروعات قوانين مجلسى الشيوخ والنواب ومباشرة الحقوق السياسية والدوائر الانتخابية.