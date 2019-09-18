شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة هيكل: بث جلسات دور الانعقاد الخامس "صعب".. والدستور نص على علانيتها فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، إنه لا يوجد قرار نهائى بشأن بث جلسات مجلس النواب، لكن فى تقديره الشخصى أنه من الصعب بث الجلسات فى دور الانعقاد الخامس، لعدة أسباب أولها أن القناة الخاصة ببث جلسات المجلس تم إلغاؤها ولم تعد موجودة.

وتابع هيكل لــ"الخليج 365"، أن السبب الثانى يعود إلى أن الدستور نص على علانية الجلسات فقط وليس بثها، وكل مواطن يستطيع اليوم أن يعرف ماذا يدور داخل أى جلسة؟ فلا يوجد شيء يخفيه مجلس النواب على المواطنين، مؤكدا أن هناك بعض الجلسات الهامة التى يتم بثها على الفضائيات ويرصدها القاصى والدانى لعل أبرزها جلسات الحوار المجتمعى الخاصة بتعديل الدستور والتى تم بثها على معظم الفضائيات.

ولفت هيكل إلى أنه حينما يكون هناك أمر يقتضى البث على الفضائيات فإن مجلس النواب لا يتأخر، موضحا أن معظم برلمانات العالم لا تبث جلساتها على الهواء، كما أن القناة الخاصة ببث جلسات مجلس النواب بدأت فى 2012 أما الآن فتم إيقافها منذ فترة.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى دعا مجلس النواب للانعقاد فى أول أكتوبر ليبدأ دور الانعقاد الخامس والأخير للفصل التشريعى الحالى.