شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أهداف رئيسية لوزارة الصحة فى خطة مواجهة الأمراض الوبائية.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت الحكومة ممثلة في وزارة الصحة، خطة مُتكاملة لمواجهة الأمراض الوبائية والمعدية، تهدف من خلالها إلي توسيع نطاق رصد الأمراض المعدية علي المستوي القومي، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية للنظام، وتحسين كفاءة وإمكانيات البرنامج الإليكتروني وجمع معلومات عن الأحداث التي من شأنها التأثير علي الصحة العامة من مصادر رسمية وغير رسمية.

كما تهدف الحكومة إلى ضمان استدامة جودة عمل برامج رصد الإنفلونزا الموسمية والالتهابات التنفسية وأنفلونزا الطيور وفيروس الكورونا المستجد فى المواقع المختارة وعلى المستوى القومى.

وفي هذا الصدد، حددت الحكومة فى خطتها المقدمة إلى مجلس النواب، بشأن "دعم وتطوير منظومة الوبائيات والترصد"، خمس أهداف رئيسية نستعرضها علي النحو الآتي :

1- إنشاء مواقع جديدة لترصد الأمراض المعدية والمستجدة لدى جهات مختلفة " سواء مستشفيات جامعية -تأمين صحى - تعليمية وغيرها من خلال تفعيل برتوكولات تعاون مع تلك الجهات.

2- استكمال تدشين وحدات ترصد بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة وتعزيز أنشطة الترصد بوحدات ومراكز الرعاية الأساسية.

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3- تدشين وحدات ترصد بمواقع مختارة ممثلة من المستشفيات الخاصة والجهات الحكومية.

4- تدريب تنشيطى لفرق الترصد بجميع المحافظات.

5- عقد دورات تدريبية لرفع كفاءة الأطباء والصيادلة العاملين بالقطاع الوقائى فى مجال مكافحة الأوبئة من خلال التحاقهم ببرنامج التدريب الميدانى للوبائيات

وفي السياق ذاته، أشارت الخطة إلى أنها تهتم برفع كفاءة العاملين فى مجال الطب الوقائى وصحة العامة وتقييم البحوث واجراء الدراسات والمسوحات الميدانية ووضع الاستراتيجيات وبناء القدرات فى مجال تطبيق علوم الوبائيات ووضع الخطط والسياسات الخاصة بالتحكم والسيطرة على الامراض المعدية والوبائية والمستجدة.