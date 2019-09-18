بتكلفة 10 مليارات جنيه.. المخطط الكامل لتطوير ميناء الإسكندرية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

عامًا تلو الآخر، زحفت الشيخوخة لأرصفة ومحطات ميناء الإسكندرية العجوز، الذي يصنف واحدًا من أقدم موانئ العالم، ويعود تاريخ إنشائه لبدايات القرن التاسع عشر.

وفي ظل التطور الهائل في مجال الموانئ والنقل البحري، كان لابد من ثورة تحديث لميناء الإسكندرية الذي تمر من خلاله أكثر من 60 % من تجارة مصر الخارجية.

وخلال العامين الماضيين تحول ميناء الإسكندرية لخلية نحل، وجرى نشر مئات المعدات داخل وخارج أسواره، لتنفيذ مشروعات عملاقة باستثمارات تتخطى الـ 10 مليارات جنيه.

وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لم تنقطع زيارات المسئولين وعلى رأسهم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة تنفيذ أكبر مخطط لتطوير ميناء الإسكندرية.

"الخليج 365" يستعرض بالأرقام تفاصيل المشروعات الجاري تنفيذها على أرض ميناء الإسكندرية، ومعدلات التنفيذ، والمخطط المستقبلي المزمع تنفيذه خلال السنوات المقبلة.

محطة متعددة الأغراض

يعد أكبر وأضخم مشروع على الإطلاق داخل ميناء الإسكندرية، هو إنشاء وتشغيل وصيانة محطة متعددة الأغراض على الأرصفة من 55 إلى 62 بتكلفة 6.8 مليار جنيه.

وتنفذ المحطة على مساحة 551 ألف متر مربع، بطول أرصفة 2350 متراً وأعماق 17 متراً، بطاقة تداول من 12 إلى 15 مليون طن سنوياً.

ويتضمن المشروع تنفيذ رصيف حاويات بالجهة الجنوبية بطول ٤٢٥متر، وعمق ١٤متر، وآخر للبضائع "غير المحواة" بطول ٥٠٥ متر وعمق ١٤ متر ، ورصيف حاويات بالجهة الشمالية بطول ٩٠٠ متر وعمق ١٧.٥ متر، ورصيف حاويات في الجهة الغربية بطول ٥٢٠ متر وعمق ١٧.٥ متر ، فضلا عن إتاحة ساحات تخزين مجهزة.

ومن جانبه، قال الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إن المشروع يسهم في رفع تصنيف ميناء الإسكندرية، ما سيكون له أثر إيجابي كبير على منظومة النقل البحري، لافتًا إلى أنه من المستهدف أن يصل تداول الحاويات إلى نحو 1.25 مليون حاوية.

جراج متعدد الطوابق

ويسابق ميناء الإسكندرية الزمن للانتهاء من تنفيذ مشروع إنشاء الجراج متعدد الطوابق، الذي يهدف لاستيعاب الطلب المتزايد على نشاط استيراد وتخزين السيارات داخل الدائرة الجمركية، مع خدمة المنطقة السياحية المخطط إنشاؤها مستقبلاً.

ويقع المشروع على مساحة 15 ألف متر مسطح، وجرى التشغيل التجريبي لطابقين من الجراج، ومن المقرر الانتهاء منه في ديسمبر 2019، وذلك بتكلفة 407 ملايين جنيه.

ووجه وزير النقل خلال زيارته الأخيرة للميناء بتكثيف الأعمال الإضافية ليصل إلى أربعة طوابق "خمسة مستويات" بسعة تخزينية حوالي 3500 سيارة، للقضاء على تكدس السيارات بميناء الإسكندرية.

المنطقة اللوجيستية

تعكف هيئة ميناء الإسكندرية على تخطيط وإنشاء البنية التحتية لأرض الشركة التجارية للأخشاب، البالغ مساحتها 44 فداناً، التي جرى ضمها للميناء مؤخرًا لإقامة منطقة لوجستية.

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ووفقا لرضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، يجري تنفيذ المشروع بتكلفة نحو 305 ملايين جنيه، ومن المقرر الانتهاء منه في ديسمبر 2020.

وأضاف الغندور، أن مشروع أرض التجارية للأخشاب يشمل عمل البنية التحتية وتجهيز الساحات، والمرافق "مياه، كهرباء، صرف صحي" ورصف الطرق.

وصلة حرة

أوشكت وزارة النقل على الانتهاء من تنفيذ مشروع إنشاء وصلة حرة لربط ميناء الإسكندرية بالطريق الساحلي الدولي، بطول 3 كيلو مترات، على طريق المكس، بتكلفة 503 ملايين جنيه.

ويهدف المشروع المقرر الانتهاء منه في يناير 2020 لتحقيق سيولة الحركة المرورية وعمليات نقل البضائع من ميناء الإسكندرية حتى الطريق الساحلي الدولي.

ويساهم المشروع في تخفيف الزحام والضغط المروري بشارع المكس ومنطقة الورديان، والقضاء على تكدس سيارات النقل الثقيل بالشوارع العامة بغرب الإسكندرية.

محور الدخيلة

وتنتهي وزارة النقل، أكتوبر المقبل، من تنفيذ مشروع إنشاء وصلة حرة لربط ميناء الدخيلة بالطريق الساحلي الدولي، بطول 5 كيلو مترات، بتكلفة 430 مليون جنيه.

وتعد الوصلة المباشرة أحد أهم المشروعات العاجلة التي تهدفُ لحل أزمة المرور والنقل بمحافظة الإسكندرية، واستيعاب زيادة الحركة بميناء الدخيلة.

وتسهم الوصلة الجديدة في نقل الحركة من الميناء والمنطقة الصناعية الملاصقة له، والتي تصل إلى 3500 شاحنة يومياً حالياً، ومتوقع أن تصل إلى 5 آلاف شاحنة خلال 3 سنوات، إلى الطريق الدولي الساحلي مباشرة، دون المرور بالمناطق والكتل السكنية.

قاطرات جديدة

وتتضمن المشروعات بناء 6 قاطرات بحرية من طراز "تراكتورز" متعدد الأغراض لصالح ميناء الإسكندرية، تتراوح قوة شدها من 40 إلى 60 طن، وقوة الماكينة 5000 كيلو وات، وسرعتها 13.5 عقدة، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 565 مليون جنيه.

ويجري بناء القاطرات بأحدث النظم الملاحية العالمية، وتحوي منظومة متكاملة لمكافحة الحرائق تعمل بالماء والفوم والسائل الرغوي، يساهم دخولها الخدمة في تقليل مدة بقاء السفن في الميناء، ورفع معدلات الشحن والتفريغ.

القزق الميكانيكي

ويجري العمل في 4 مشروعات أخرى دفعة واحدة، وهي توريد "فنادر" لمينائي الإسكندرية والدخيلة - قطع كاوتش لحماية الأرصفة من اصطدام السفن- بتكلفة 48 مليون جنيه، وإنشاء رصيف 85/3 بطول 400 متر وعمق 14.5 متر بتكلفة 410 مليون جنيه.

وتشمل المشروعات صيانة القزق الميكانيكي بميناء الإسكندرية – الحوض الجاف لإصلاح وصيانة السفن - بتكلفة 3.5 مليون جنيه، فضلا عن مشروع تعلية الأسوار الجمركية بتكلفة 11.6 مليون جنيه.

كاميرات مراقبة

وانتهي ميناء الإسكندرية من تحديث برامج مراقبة الساحات والأرصفة والطرق العامة والفرعية بعدد 320 كاميرا تليفزيونية عالية الجودة، بواقع 110 كاميرا بميناء الدخيلة و210 كاميرا بميناء الإسكندرية بأنظمة تكنولوجية عالية الكفاءة والتقنية ومتابعة أعمال المراقبة على مدار 24 ساعة.