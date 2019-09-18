إعفاء أبناء العاملين بجامعة طنطا من مصروفات البرامج الخاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- مروة شاهين:

أعلن الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، إعفاء أبناء العاملين والموظفين وأفراد الأمن الإداري، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، من المصروفات الدراسية الخاصة بالبرامج الخاصة بنسبة 25%.

وقال رئيس الجامعة، اليوم الأربعاء، إن القرار لم يفرق بين أبناء الموظفين أو الأساتذة، ولكنخ يطبق على الجميع دون أدنى تفرقة، مشيراً إلى أن القرار يأتي في إطار حرص جامعة طنطا واهتمامها الشديد بالطلاب، وتوفير مناخ جامعي ملائم.

وأوضح الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن جامعة طنطا تقدم 21 برنامجاً مميزاً بكليات الجامعة المختلفة، تطبيقاً لسياسة الدولة في إنشاء برامج جديدة ذات صلة مباشرة باحتياجات سوق العمل الفعلية الحالية والمستقبلية بمصر والعالم.