"ركزوا في نفسكو شوية".. ريهام سعيد لمتابعيها: "الظلم وحش"- صورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

نشرت الإعلامية ريهام سعيد، صورة مجمعة لها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وعلقت ريهام على الصورة: "مشغولين أوي تحاسبوا الآخرين وتوقفوهم وتهدوهم وتشمتوا فيهم أكنكوا في الآخرة هاتتحاسبوا عن أعمالهم".

وتابعت ريهام: "ركزوا شويه في نفسكوا وأعمالكوا و نواياكوا لأن على الأقل دي الحاجة الوحيدة اللي عارفنها عن يقين عشان الظلم وحش".

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وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، منع ريهام سعيد من الظهور على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة لمدة عام، بعد تعليقاتها "المسيئة" حول بدانة النساء في مصر.

وكانت المذيعة ريهام سعيد، أثارت الغضب بتصريحات مثيرة للجدل وصفت فيها النساء ذات الوزن الزائد بأنهن "عبء على الدولة وعائلاتهن"، ما دفع شبكة تليفزيون الحياة إلى وقف برنامجها "صبايا الخير"، في 23 أغسطس الماضي.

وجاء قرار الحظر على خلفية شكوى مقدمة ضدها من المجلس القومي للمرأة، تتهمها بإهانة البدينات.