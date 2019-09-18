تقارير سودانية: محاكمة الزوجة الثانية للبشير الأسبوع المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- رنا أسامة:

أعلنت منظمة "زيرو فساد" السودانية حجز ممتلكات (37) شخصًا من رموز نظام الرئيس السابق عمر البشير، بينهم زوجته الثانية وداد بابكر وأسرتها، ووالي ولاية الخرطوم الأسبق عبدالرحمن الخضر، وذلك قبل أن تبدأ محاكمتهم الأسبوع المقبل.

وذكرت المنظمة السودانية – غير الحكومية المعنيّة بمكافحة الفساد - أنها قدّمت 71 بلاغا متعلق بالفساد، أسفروا عن إصدار (30) أمر حظر سفر بحق المتهمين بالفساد، حسبما أفادت صحيفة "اليوم التالي" السودانية.

وفيما يتعلق بهروب والي ولاية الخرطوم الأسبق إلى خارج البلاد مطلع الشهر الماضي، قال المتحدث باسم المنظمة المثنى أبوعيسى، إنه مارس الفساد في الولاية بنسبة 50 بالمائة، موضحًا أن الإجراءات تجري على قدمٍ وساق لإحضاره من أي مكان يتواجد فيه الآن، وفق موقع "سودان برس" المحلي.

كما أكّد أبوعيسى متابعة المنظمة ورصدها للفساد بمؤسسسات الدولة من أصغر إلى أكبر مسؤول، مُجددًا التزامها بتقديم كل الفاسدين للعدالة.

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وفي وقت سابق من الشهر الجاري، تواردت تقارير إعلامية سودانية حول إخضاع زوجة البشير الثانية للإقامة الجبرية داخل منزلها الفخم في حي كافوري بحري في العاصمة الخرطوم. لكن لم تُعلن السلطات السودانية رسميًا ذلك الأمر.

ونشط ظهور وداد في السنوات الأخيرة، من خلال حضورها مؤتمرات داعمة لحقوق المرأة، ومرافقة البشير في الاحتفالات الوطنية والزيارات الخارجية، فضلًا عن إطلاقها عشرات الحملات التي تنوعت أهدافها بين تقديم الدعم لمنكوبي حرب دارفور، وحماية الآثار السودانية.

ولازمت البشير خلال استقباله لرؤساء الدول وزوجاتهم في الزيارات الرسمية للسودان على مدار السنوات الأخيرة، بحسب تقرير سابق لصحيفة "الشرق الأوسط".

كما ترأست منظمة المرأة العربية، وهي مؤسسة تتبع جامعة الدول العربية، في الفترة بين 2013 و2015. وأسست منظمات خيرية لمكافحة الفقر داخل بلادها، مثل مؤسسة "سند".

وكان آخر ظهور إعلامي لوداد في 9 مارس الماضي، خلال حضورها الاحتفال باليوم العالمي للمرأة داخل إحدى قاعات الصداقة (مُجمّع يستضيف مؤتمرات حكومية) في الخرطوم، إذ أكدت في الكلمة الرئيسية لها على دور البشير في مكافحة مرض الإيدز عبر إطلاقه حملات متنوعة، ورعايته المستمرة لجميع الجهود المبذولة لمواجهة هذا المرض، عبر تقديم المساعدة للمرضى.