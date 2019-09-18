بنك كومرتس: يخفض توقعاته لأسعار النفط خلال العام المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- وكالات:

قال بنك كومرتس، اليوم الأربعاء، إن الاتجاه الصعودي لسعر النفط الناجم عن هجمات على منشأتين في السعودية ليس مستداما وخفض توقعاته للأسعار في العام المقبل، بحسب وكالة رويترز.

وأشار البنك، إلى تدهور العوامل الأساسية بما في ذلك تباطؤ نمو الطلب.

وخفض البنك توقعاته لسعر خام برنت في العام المقبل بواقع 5 دولارات إلى 60 دولارا للبرميل، بينما أبقى على توقعاته لسعر الخام للعام الجاري دون تغيير عند 65 دولارا.

كما خفض التوقعات لسعر خام غرب تكساس الوسيط إلى 57 دولارا من 62 دولارا.

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وتوقع كومرتس، أن يبلغ متوسط سعر الخام الأمريكي هذا العام 58 دولارا.

وقفزت أسعار الخام 15% تقريبا، الاثنين الماضي، بعد الهجمات التي وقعت السبت الماضي ولكنها تخلت عن مكاسبها.

واستقر مزيج برنت قرب 64.55 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0732 بتوقيت جرينتش بعدما قالت السعودية، إنها ستستعيد فاقد الإنتاج بحلول نهاية سبتمبر الجاري.

وقال محللون في البنك، في مذكرة، إن الهجمات أظهرت على نحو مؤلم "المخاطر بالنسبة لإمدادات النفط" وزادت من إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى القصير مضيفين أن الأسعار ينبغي أن تنخفض من جديد في الأسابيع القادمة طالما لا يوجد "تصعيد في المجمل للوضع".

وتابع البنك، أن الخلاف التجاري الصيني الأمريكي وما نجم عنه من مخاوف بحدوث ركود وتباطؤ نمو الطلب علي النفط وصعود الدولار أكثر مما هو متوقع من المرجح أن يضغط على أسعار النفط، وفقا للوكالة.