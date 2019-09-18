بن سلمان وبوتين يبحثان الهجوم على أرامكو في اتصال هاتفي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن قلقه إزاء الهجوم على مُنشأتيّ النفط التابعتين لشركة أرامكو السعودية، في اتصال هاتفي مع الأمير محمد بن سلمان، حسبما أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين)، الأربعاء.

والاثنين الماضي، دانت الخارجية الروسية الاعتداء الذي استهدف منشأتي أرامكو في السعودية، واعتبرته "تطورًا مثيرًا للقلق الشديد".

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كما حذرت موسكو، الاثنين، الأسرة الدولية مما وصفتها بـ"أي استنتاجات متسرعة" بعد الهجوم الذي تبناه الحوثيون.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف للصحافيين يوم الاثنين: "ندعو جميع البلدان إلى الإحجام عن أي عمل أو استنتاج من شأنه التسبب بتفاقم الوضع"، حسب تعبيره.

وذكر أن الرئيس بوتين سيُجري زيارة رسمية للسعودية في أكتوبر المقبل، يُنتظر الإعلان عن موعدها بشكل محدد قريبًا.