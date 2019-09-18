كوريا الجنوبية: الهجوم على معملي النفط السعوديين يضر بأمن الطاقة عالميًا

أعرب وزير الدفاع الكوري الجنوبي "جونج كيونج-دو"، عن أسفه وقلقه إزاء تعرض منشآت نفطية سعودية لأضرار جراء هجمات بطائرات مسيّرة مؤخرًا.

جاء ذلك خلال التهنئة التي أدلى بها وزير الدفاع في حفل الاستقبال الذي أقامته سفارة السعودية في سول؛ احتفالًا بالذكرى الـ89 لليوم الوطني، وذلك حسبما ذكرت وكالة

(يونهاب) الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء.وقال "كيونج - دو": "إن هذا الهجوم ينطوي على تهديد خطير للبنية التحتية الرئيسة للطاقة عالميًا، وهو عمل طائش يضر بأمن الطاقة في العالم والاستقرار الإقليمي"، معربًا عن أمله في أن تتغلب السعودية على هذه الأزمة بصورة جيدة مع معالجة الأضرار بأسرع وقت ممكن.وأكد أهمية التعاون بين البلدين في صناعات الدفاع والأسلحة كونهما دولتان تسعيان لتحقيق السلام في الشرق الأوسط وشمال شرق آسيا، منوهًا بأن امتلاك القوة مهم فوق كل شيء في المجتمع الدولي.وأشار "جونج كيونج - دو" إلى أن التعاون في الدفاع الوطني وصناعة الدفاع من شأنه أن يحافظ على مصدر الطاقة.