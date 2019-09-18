موسكو والرياض تتفقان على مواصلة التنسيق من أجل استقرار أسعار النفط

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، واتفق الطرفان على مواصلة التنسيق الوثيق بين روسيا والمملكة العربية السعودية من أجل استقرار أسعار النفط

العالمية.



وتطرق الجانبان -خلال الاتصال- المستجدات السياسية والأمنية بعد الهجوم الأخير على المنشآت النفطية التابعة لشركة "أرامكو" في المملكة العربية السعودية.



وأشار بيان صادر عن المكتب الصحفي

للكرملين إلى أنه تم بحث الموقف على خلفية الهجوم على مصافي تكرير النفط في المملكة، وفقا لوكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية، كما بحثا الوضع في سوق النفط وتأثيره على الاقتصاد والأسعار العالمية، بالإضافة إلى التطرق إلى قضية التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقية أوبك +.