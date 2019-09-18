كوريا الشمالية تناقش مع جارتها الجنوبية تخفيف التوترات العسكرية

رجح مسئول بارز بوزارة الوحدة الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، أن تبحث الكوريتان السبل العملية لتخفيف حدة التوترات العسكرية بينهما كوسيلة لتوفير ضمان أمني لكوريا الشمالية فيما يخص محادثاتها لنزع السلاح النووي مع الولايات المتحدة.
وأوضح المسئول -بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية- "يوجد العديد ما يمكن فعله من جانب
جدير بالذكر أنه من المرجح استئناف المحادثات النووية على مستوى العمل بين بيونج يانج وواشنطن قريبًا، بعد أن انتهت القمة المعقودة بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي كين جونج أون في فبراير الماضي دون التوصل لاتفاق؛ نظرًا لوجود خلافات حول كيفية مطابقة خطوات نزع السلاح النووي من جانب بيونج يانج بين مع التدابير المقابلة لها من جانب واشنطن.
وكانت كوريا الشمالية جددّت، الأسبوع الماضي، طلبها بتوفير ضمان أمني لها وتخفيف العقوبات عليها، موضحة أنها سوف تبحث عملية نزع السلاح النووي فقط في حال رفع التهديدات عليها.
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