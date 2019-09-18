وفد من حركة طالبان يزور إيران بعد انهيار محادثاتها مع واشنطن

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، قيام وفد سياسي من حركة طالبان الأفغانية بزيارة العاصمة طهران أخيرًا، لمناقشة تطورات الوضع في أفغانستان، في أعقاب انهيار محادثات السلام بين طالبان والولايات المتحدة.
وكان سهيل شاهين المتحدث باسم المكتب السياسي لطالبان قال في وقت سابق إن
وقال شاهين إن وفد طالبان أجرى محادثات بخصوص مشاريع التنمية الإيرانية في أفغانستان وكيفية حماية هذه المشروعات وكذلك سبل إشاعة السلام في أفغانستان.
وكان وفد طالبان زار العاصمة الروسية موسكو قبل طهران وأجرى هناك محادثات مع مسؤولين روس. وجاءت زيارة موسكو أيضا بعد إلغاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحادثات مع طالبان، بعد سلسلة هجمات مروعة شنتها في كابول وأسفر إحداها عن مقتل 12 شخصا بينهم جندي أمريكي.
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