قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن اتفاق باريس حول المناخ لم يفشل بعد، لكن الوقت بات محدودًا لتفادي كارثة مناخية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضاف جوتيريش - وفقًا لما أوردته قناة
وتابع قائلًا: "إننا بحاجة إلى تغيير طريقة إنتاجنا للأغذية تغييرًا جذريًا، وكذلك طريقة تنظيم مدننا وإنتاج الطاقة"، موضحًا أن هناك الكثير من الأشخاص والشركات والمدن والدول باتت تدرك أهمية هذا التغيير.
ومن المقرر أن تعقد قمة المناخ في 23 سبتمبر الجاري بمقر الأمم المتحدة في (نيويورك).
كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة: يجب الضغط على الحكومات لتفادي كارثة مناخية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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