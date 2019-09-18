الأمم المتحدة: يجب الضغط على الحكومات لتفادي كارثة مناخية

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن اتفاق باريس حول المناخ لم يفشل بعد، لكن الوقت بات محدودًا لتفادي كارثة مناخية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف جوتيريش - وفقًا لما أوردته قناة

( سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الأربعاء - : "يجب على المجتمعات أن تزيد من الضغوط على الحكومات كي تدرك أن عليها التحرك بوتيرة أسرع".وتابع قائلًا: "إننا بحاجة إلى تغيير طريقة إنتاجنا للأغذية تغييرًا جذريًا، وكذلك طريقة تنظيم مدننا وإنتاج الطاقة"، موضحًا أن هناك الكثير من الأشخاص والشركات والمدن والدول باتت تدرك أهمية هذا التغيير.ومن المقرر أن تعقد قمة المناخ في 23 سبتمبر الجاري بمقر الأمم المتحدة في (نيويورك).