الشرطة المصرية تعلن مقتل 9 "عناصر إرهابية" في ضواحي القاهرة

أعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان، اليوم الأربعاء، مقتل 9 من "العناصر الإرهابية" في شرق وجنوب القاهرة بعد تبادل النيران بينهم وبين قوات الأمن.

وأشار البيان إلى "مصرع 9 عناصر إرهابية عقب تبادل لإطلاق النار مع القوات أثناء مداهمة وكرين بمدينتى العبور و15مايو".

وأوضح البيان أن من بين القتلى "قيادي حركة لواء الثورة محمود غريب قاسم"، المتورط في حادثي اغتيال العميد عادل رجائى بمدينة العبور، واستهداف كمين شرطة العجيزي بالمنوفية.

وحركة لواء الثورة هي إحدى المجموعات المسلحة الإرهابية التي ظهرت في مصر عام 2016 وتستهدف قوات الأمن من خلال شن هجمات دامية ضدها وخصوصاً ضباط الشرطة.

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وأضاف البيان أنه عثر بحوزة "الإرهابيين" على ست بنادق آلية، واثنتين خرطوش، وكمية من مادتي RSALT والنترات، ومجموعة من الدوائر الكهربائية، وعبوة متفجرة.

وتشّن السلطات منذ فبراير 2018، عملية واسعة النطاق "لمكافحة الإرهاب" في شتى انحاء البلاد خصوصاً في شمال سيناء وهي المنطقة التي شهدت نشاطاً مكثفاً من مجموعات متطرفة ومسلحة على مدار السنوات الست الماضية بعد الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي في عام 2013.