الأمم المتحدة: الوقت بات محدوداً لتفادي كارثة مناخية

اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن اتفاق باريس حول المناخ لم يفشل بعد، لكن الوقت بات محدوداً لتفادي كارثة مناخية.

وقال جوتيريش في مقابلة مع ائتلاف "كوفيرينغ كلايمت ناو" الذي يضمّ عشرات وسائل الإعلام العالمية "أتمنى أن يزيد المجتمع برمّته الضغوط على الحكومات كي تدرك أن عليها التحرّك بوتيرة أسرع، لأننا بصدد خسارة السباق".

ويرأس جوتيريش، السبت، قمّة شبابية حول المناخ في مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك قبل إقامة قمّة خاصة بالمناخ، الإثنين، بحضور رؤساء الحكومات والدول المدعوين إلى إعادة النظر في التزاماتهم لحصر الاحترار بـ 1.5 درجة مئوية أو درجتين مئويتين، بالمقارنة مع الحقبة ما قبل الصناعية في القرن التاسع عشر.

وقال جوتيريش إن "الأبحاث العلمية تشير إلى أن هذه الأهداف لا تزال في متناولنا"، مقرّاً بأنه من الممكن التعويض، جزئياً أقلّه، عن تقاعس الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بتدابير من تنظيم أطراف من غير الدول، لا سيّما في الولايات المتحدة، حيث تتولّى ولايات فيدرالية، مثل كاليفورنيا، زمام المبادرة.

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ولفت إلى أن الكثير من المدن الكبرى والمناطق والشركات باتت منخرطة في هذه الجهود، وأن مصارف وصناديق استثمار متعدّدة راحت تنسحب من قطاع الفحم ومصادر الطاقة الأحفورية.

وأعطى جوتيريش، أيضاً مثالاً بالاتحاد الأوروبي حيث لا تزال ثلاثة بلدان تعارض هدف تحييد أثر الكربون بحلول 2050، مشيراً إلى استشعاره بـ "نفحة جديدة"، لا سيّما في ظلّ نموّ قطاع الطاقة الشمسية في الهند والصين.

وصرّح: "نحن بحاجة إلى تغيير طريقة إنتاجنا للأغذية تغييراً جذرياً ... وكذلك طريقة تنظيم مدننا وإنتاج طاقتنا. ويخيّل لي أن مزيداً من الأشخاص والشركات والمدن والدول باتت تدرك أهمية هذا التغيير".