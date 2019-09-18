ولي العهد السعودي: هجمات "أرامكو" اختبار حقيقي للإرادة الدولية

نقلت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأربعاء، عن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قوله: إن الهجوم على منشآت نفطية حيوية في المملكة "اختبار حقيقي للإرادة الدولية في مواجهة الأعمال التخريبية المهددة للأمن والاستقرار الدوليين".

وأدلى ولي العهد السعودي بالتصريحات خلال اتصال هاتفي مع رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن، الذي دعا المجتمع الدولي إلى "اتخاذ إجراءات حازمة وموقف صارم تجاه مثل هذه الهجمات التخريبية"، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

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وأسفر الهجوم الذي استهدف منشأتي نفط سعوديتين يوم 14 سبتمبر، عن انخفاض إنتاج السعودية من الخام وهبوط الإنتاج العالمي.