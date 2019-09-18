الولايات المتحدة تدين هجمات أفغانستان الأخيرة

نددت الولايات المتحدة باستمرار الهجمات التي تشنها حركة طالبان في أفغانستان.

وقالت ستيفاني جريشام المتحدثة باسم البيت الأبيض، في بيان: إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لن يتفاوض بشأن اتفاق سلام، بينما تواصل الحركة هجماتها على الشعب الأفغاني، بحسب ما نقلت عنه وكالة بلومبرج للأنباء صباح اليوم الأربعاء.

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وجاء في البيان: "تفجير (الثلاثاء) في تجمع انتخابي بإقليم باروان أسفر عن مقتل نحو 30 مدنياً أفغانياً بمن فيهم نساء وأطفال، بينما أسفر هجوم انتحاري في كابول قرب وزارة الدفاع والسفارة الأميركية عن مقتل أكثر من 20 أفغانياً".

وكان الرئيس الأفغاني، أشرف غني، قال في بيان، "مع مواصلة طالبان لجرائمها، تثبت مجدداً أنها غير مهتمة بالسلام والاستقرار في أفغانستان".