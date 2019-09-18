كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كاليفورنيا تتحدى ترامب وقوانينه! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعهدت سلطات ولاية كاليفورنيا يوم الثلاثاء بالدفاع عن المعايير الخاصة بها لانبعاثات الغازات الدفيئة للسيارات، والتي تستعد الحكومة الفيدرالية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإلغائها لفرض لائحة وطنية واحدة أقل تشددًا.

وتعد كاليفورنيا - المعقل الديمقراطي - هي واحدة من الولايات الأمريكية الأكثر تقدمًا في مكافحة التلوث والاحتباس الحراري. ولعقود من الزمن، اعتمدت معاييرها الخاصة لتلوث السيارات.

اتفافيات بين كاليفورنيا وشركات صناعة السيارات

وقد أعلنت كاليفورنيا مؤخرًا عن اتفاقيات مع أربعة من كبرى شركات صناعة السيارات (فورد وبي إم دبليو وفولكس فاجن وهوندا) لتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة طواعية من سياراتها بما يتجاوز الأهداف الوطنية.

وهي الاتفاقيات التي اعتبرتها وكالة حماية البيئة الفيدرالية ووزارة النقل "غير قانونية وغير صالحة" وفتحت وزارة العدل الأمريكية تحقيقًا بشأنها.

ووفقًا للعديد من وسائل الإعلام الأمريكية، يجب أن تعلن وكالة حماية البيئة يوم الأربعاء أن هيئة تنظيم كاليفورنيا لم يعد مسموحًا لها بأن تحل محل الوكالات الفيدرالية في سن معايير لانبعاثات السيارات.

حاكم كاليفورنيا: ترامب يثأر منا.. والعواقب مدمرة

ومن جانبه، تمرد حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم على الفور ضد ما أسماه "الثأر السياسي" من جانب الرئيس.

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وقال نيوسوم في بيان: "لن تنتظر كاليفورنيا أبدًا إذن واشنطن لحماية صحة وسلامة الأطفال والأسر"، محذرًا من "العواقب المدمرة" للتغيير الذي تريده الحكومة الفيدرالية.

مدعي كاليفورنيا العام: ترامب هو من يعيق التقدم

بالنسبة إلى المدعي العام في كاليفورنيا كزافييه بيكيرا، فإن المعايير المعمول بها حالياً في الولاية قابلة للاستمرار ومفيدة.

وقال بيكيرا: "الرئيس ترامب، لقد حان الوقت لنزع الغمائم عن عينيك، والاعتراف بأن الشخص الوحيد الذي يعيق التقدم هو أنت".

ووفقا له، ليس لدى الحكومة "أي سبب أو سلطة" لسحب صلاحياتها من ولاية كاليفورنيا.

الخلاف بين كاليفورنيا وترامب يرجع إلى بداية انتخابه

يُذكر أنه منذ انتخاب دونالد ترامب في عام 2016، عدلت الحكومة الأمريكية أكثر من 80 نصًا يتعلق بصحة الإنسان أو البيئة بحجة الاقتصاد أو مصالح الشركات أو القوة الشرائية للمواطنين.

وفي معظم الحالات، اعترضت كاليفورنيا، إلى جانب الولايات الأمريكية الأخرى في كثير من الأحيان، على اتخاذ هذه الإجراءات أمام المحاكم.