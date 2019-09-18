أبطال أوربا.. أولمبياكوس يعول على العربي لهز شباك توتنهام

تستأنف، اليوم الأربعاء، مباريات الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوربا، التي تحمل في طياتها مجموعة من اللقاءات القوية، كما تشهد ظهورا مغربيا، يتصدره يوسف العربي مع فريقه أولمبياكوس اليوناني.

وتضم مجموعة زملاء العربي، وهي الثانية، بالإضافة إلى أولمبياكوس، وتوتنهام، كلا من بايرن ميونخ الألماني، وسيرفينا زفيزدا الصربي.

وتعول مكونات أولمبياكوس على العربي من أجل زيارة شباك وصيف النسخة الماضية، وذلك في ظل النجاعة الهجومية، التي أظهرها اللاعب، العائد إلى القارة العجوز خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

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وتمكن العربي، البالغ من العمر 32 سنةا، من توقيع خمسة أهداف مع فريقه الجديد، في مسابقتي الدوري اليوناني، ودوري أبطال أوربا، منذ انضمامه إليه في الميركاتو الصيفي الماضي، قادما إليه من الدحيل القطري.

وتوزعت أهداف العربي بين ثلاثة في الدوري اليوناني، قاد بها فريقه إلى اعتلاء صدارة الترتيب، بالعلامة الكاملة، بعد مرور ثلاث جولات، مع العلم أن اللاعب يتصدر قائمة الهدافين مناصفة مع الثلاثي ديميتريوس مانوس، وكوسماس تسيليانيديس، وأبوستولوس فيليوس.

وساهم اللاعب المغربي، في تأهل أولمبياكوس إلى دور مجموعات دوري أبطال أوربا، بعدما نجح في توقيع هدفين في شباك مضيفه كراسنودار الروسي، برسم إياب لقاء تحديد المتأهل إلى دور المجموعات.