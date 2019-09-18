إقحام التوهامي في دعوى بنشماش ضد كودار.. ووهبي: الهدف بات واضحا

لمرة جديدة، أجلت المحكمة، اليوم الأربعاء، النظر في الدعوى التي رفعها الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة حكيم بنشماش، ضد سمير كودار، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الرابع للحزب، وستنعقد جلسة رابعة يوم الجمعة المقبل 20 شتنبر.

جلسة اليوم تأجلت بسبب تقدم دفاع بنشماش بطلب جديد يروج إدخال أحمد التوهامي، بصفته رئيس اللجنة التحضيرية التي شكلها الأمين العام للحزب، في هذه الدعوى. وستفحص المحكمة هذا الطلب على أن تقرر في أمره يوم الجمعة.

من جانبه، قرر دفاع كودار ألا يتقدم بأي مرافعات أو طلبات جديدة، كي يسهم في تسريع مسار الحكم في هذه الدعوى، مكتفيا بمذكرته التي تقدم بها إلى المحكمة، دون مناقشة المذكرة الجوابية التي وضعها اليوم دفاع بنشماش.

عبد اللطيف وهبي، أحد أعضاء دفاع كودار قال لـ”اليوم 24″، إن هدف الطرف الآخر بات واضحا الآن، وهو تأخير رواج الملف في المحكمة لأطول فترة”.

وكان تيار “المستقبل” قد عمل على تأجيل مؤتمره الذي كان مقررا يوم 27 شتنبر حتى تتضح الصورة أكثر لاسيما فيما يتعلق بمآل الدعاوى القضائية الرائجة بين الطرفين في المحاكم. ثم ظهرت مؤشرات على وجود مفاوضات لتقريب وجهات النظر، لكن سرعان ما أعلن بنشماش رفضه لأي مفاوضات تجمع مع كبار خصومه في تيار “المستقبل”.