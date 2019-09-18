الهجرة السرية.. اعتقال 9 مرشحين مغاربة وحجز قارب تقليدي

أحبطت مصالح الدرك الملكي، أول أمس الاثنين، عددا من الأشخاص مرشحين للهجرة السرية، في شاطئ بتامري شمال مدينة أكادير.

وحسب مصادر “اليوم24″، فإن تدخل الدرك أسفر عن توقيف 9 أشخاص، كلهم مغاربة، مع حجز قارب تقليدي، وأدوات أخرى استعملت في هذه العملية.

وأضاف المصدر ذاته، أن التحقيقات الأولية مع الموقوفين أوضحت أنهم اشتروا القارب، والمعدات، وكان قصدهم الهجرة السرية نحو جزر كناري عبر قارب تقليدي، قبل أن يتم توقيفهم من طرف عناصر الدرك الملكي، حيث تم تحديد هوية أحد الواقفين وراء تنظيم محاولة الهجرة.

وأحيل الموقوفون إلى المركز الجهوي لقيادة الدرك الملكي في أكادير، وذلك لتعميق البحث معهم، مع وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة.