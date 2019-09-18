أحبطت مصالح الدرك الملكي، أول أمس الاثنين، عددا من الأشخاص مرشحين للهجرة السرية، في شاطئ بتامري شمال مدينة أكادير.
وحسب مصادر “اليوم24″، فإن تدخل الدرك أسفر عن توقيف 9 أشخاص، كلهم مغاربة، مع حجز قارب تقليدي، وأدوات أخرى استعملت في هذه العملية.
وأضاف المصدر ذاته، أن التحقيقات الأولية مع الموقوفين أوضحت أنهم اشتروا القارب، والمعدات، وكان قصدهم الهجرة السرية نحو جزر كناري عبر قارب تقليدي، قبل أن يتم توقيفهم من طرف عناصر الدرك الملكي، حيث تم تحديد هوية أحد الواقفين وراء تنظيم محاولة الهجرة.
وأحيل الموقوفون إلى المركز الجهوي لقيادة الدرك الملكي في أكادير، وذلك لتعميق البحث معهم، مع وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر الهجرة السرية.. اعتقال 9 مرشحين مغاربة وحجز قارب تقليدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.