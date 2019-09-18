طالبان تبقي الأبواب مفتوحة للمفاوضات مع واشنطن

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال كبير مفاوضي حركة "طالبان"، شير محمد عباس ستانيكزاي، اليوم الأربعاء، إن "الأبواب مفتوحة" لاستئناف المفاوضات مع واشنطن، بعد ساعات معدودة من مقتل 48 شخصا في هجومين تبنتهما الحركة في أفغانستان.

ودافع ستانيكزاي كذلك عن دور طالبان في أعمال العنف الدامية الأخيرة في البلاد، بعدما برر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قراره إلغاء المفاوضات مع طالبان هذا الشهر، بهجوم أسفر عن مقتل جندي أميركي.

وقال ستانيكزاي لشبكة "بي بي سي" إن الأميركيين أقرّوا كذلك بقتل الآلاف من عناصر طالبان، بينما كانت المحادثات جارية، وأن عناصر طالبان لم يرتكبوا أي خطأ عبر مواصلة القتال تزامنًا مع المحادثات.

ونقلت الشبكة البريطانية عنه قوله "من جهتنا، الأبواب مفتوحة للمفاوضات".

وأفاد ترامب أن الولايات المتحدة ستوقف المفاوضات بعد نحو عام من الجهود الدبلوماسية المضنية لإبرام اتفاق كان سيمهّد لسحب القوات الأميركية من أفغانستان بعد حرب استمرت 18 عامًا.

وفي العاشر من أيلول/ سبتمبر، أعلن الرئيس الأميركي أن المحادثات باتت بحكم "الميتة".

لكن إدارته، التي لم تخفِ رغبتها بإعادة الجنود الأميركيين إلى بلادهم، لم تغلق باب التفاوض بشكل نهائي رغم تحذير وزير الخارجية مايك بومبيو من أن على طالبان إظهار "التزام كبير" قبل استئناف المحادثات.

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وكان قد قُتل 26 شخصًا، على الأقل، في أول هجوم، الثلاثاء، وقع قرب تجمّع انتخابي للرئيس الأفغاني، أشرف غني، في ولاية باروان وسط البلاد، بينما أسفر تفجير انتحاري آخر في كابل وقع بعد نحو ساعة عن سقوط 22 قتيلا.

ويعد الهجومان الأكثر دموية في أفغانستان منذ انهارت المحادثات. وأصيب العشرات بجروح في الهجومين اللذين تبنتهما طالبان.

ومن المتوقع أن تشهد أفغانستان مزيداً من العنف خلال الأيام المقبلة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في 28 أيلول/ سبتمبر التي تعهدت طالبان بعرقلتها.

وقال الناطق باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، في بيان بعد هجومي الثلاثاء "سبق وحذّرنا الناس بألا يحضروا التجمعات الانتخابية. إذا تعرضوا لأي خسائر فهم يتحمّلون مسؤولية ذلك".

وقال مجاهد لوكالة فرانس برس في وقت سابق هذا الشهر "كان لدينا طريقان لإنهاء الاحتلال في أفغانستان، أحدهما الجهاد والقتال، والآخر المحادثات والمفاوضات".

وأضاف "إن أراد ترامب وقف المحادثات، فسنسلك الطريق الأول وسيندمون قريبا".