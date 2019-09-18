شفاعمرو: إصابة شاب إثر تعرضه لإطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعرض شاب في العشرينيات من عمره لجريمة إطلاق نار في مدينة شفاعمرو، ما أسفر عن إصابته بجروح وصفت بأنها متوسطة، اليوم الأربعاء.
وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن جناة أقدموا على إطلاق النار على الشاب خلال عمله بمحاذاة بيت للمسن في شفاعمرو.
واستدعي طاقم طبي إلى المكان، وقدم الإسعافات الأولية للمصاب وهو يعاني من جروح وصفت بأنها متوسطة في القسم السفلي من جسده.
وجرى نقل المصاب على وجه السرعة إلى مستشفى "رمبام" في مدينة حيفا لاستكمال العلاج.
هذا، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح خلفيتها بعد.
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