شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. مقتل 9 عناصر إرهابية فى تبادل لإطلاق النار والان مع التفاصيل

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، عن مقتل 9 عناصر إرهابية عقب تبادل لإطلاق النار مع القوات أثناء مداهمة وكرين بمدينتى العبور و15 مايو من بينهم قيادى حركة لواء الثورة "محمود غريب قاسم محمود قاسم" اسم حركي "خلف الدهشورى".

وأضاف البيان أن "غريب" متورط فى حادثى اغتيال العميد قوات مسلحة"عادل رجائى " وإستهداف كمين شرطة العجيزى بالمنوفية .وعثر بحوزتهم على ( 6 سلاح آلى ، 2خرطوش ، كمية من مادتى RSALT والنترات ، مجموعة من الدوائر الكهربائية ، عبوة متفجرة ، 2 هياكل عبوات ) .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات.