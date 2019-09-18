شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء السوداني في القاهرة لبحث مستجدات الساحة السودانية والان مع التفاصيل

وصل رئيس الوزراء السوداني دكتور عبد الله حمدوك، إلى القاهرة على رأس وفد يضم عددا من الوزراء والمسؤولين فى زيارة إلى مصر، يُجرى خلالها مباحثات مهمة بشأن العلاقات الثنائية، والأوضاع الإقليمية.

وكان في استقبال حمدوك بمطار القاهرة، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، حيث عقدا جلسة مباحثات تناولت تعزيز العلاقات بين البلدين.

ومن المقرر أن يُطلع حمدوك المسؤولين فى مصر على المستجدات فى السودان، والتحديات التى تواجه الحكومة الجديدة فى المرحلة الانتقالية، وسبل تمكينها من تجاوز تلك التحديات.

يذكر أن وزير الخارجية المصري سامح شكرى، كان أول وزير خارجية يزور السودان، بعد أداء وزراء الحكومة السودانية الجديدة القسم الدستورى، وأكد للقيادات السودانية دعم القاهرة للخرطوم، فى تلك المرحلة المهمة.