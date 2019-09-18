شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم مؤتمر حضرموت الجامع بالوادي لرعايته فعالياتهم خلال عيد الأضحى الماضي والان مع التفاصيل

كرّم شباب حي الوحدة-الخطاب الأوسط-بمدينة سيئون مكتب الوادي و الصحراء لمؤتمر حضرموت الجامع،لرعايته بإنجاح فعالياتهم المختلفة التي أقيمت أيام عيد الأضحى المبارك.

وجاء ذلك التكريم،أمس في مقر فرع المؤتمر بمدينة سيئون،المتمثل بتسليم يسلم عبيد مرزوق عاقل ذلك الحي و نيابةً عن شبابه المنظمين لتلك الفعاليات العيدية لدرع الوفاء و العرفان لفضيلة القاضي أكرم نصيب العامري الأمين العام المساعد رئيس مكتب الوادي و الصحراء لمؤتمر حضرموت الجامع.

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كما جاء ذلك بحضور أعضاء إدارة الفرع و ممثلين عن الشباب الذين تبادلوا كلمات الشكر و التقدير،للرعاية الكريمة من قبل الشيخ/ عمرو بن حبريش العليي رئيس مؤتمر حضرموت الجامع وفرعه بالوادي.

مشيدين بجهوده ومتابعته بإطلاق فك سراح الأسرى عبيد بازهير ومرافقيه،إلى جانب جهود السلطات المحلية والعسكرية بالمنطقة الأولى والمنطقة الثانية في محافظة حضرموت و مندوب التحالف العربي بالوادي.

من جهته أكّد رئيس مكتب الوادي للمؤتمر على استمرار دعم المؤتمر الجامع لأي نشاط مجتمعي يخدم و ينمي حضرموت و يجسد مضامين وثقية و مخرجات مؤتمرها الجامع على واقعنا المعاش.