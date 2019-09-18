الداخلية: القبض على منتسب بالجرم المشهود في كربلاء

أعلنت مديرية الشؤون الداخلية والأمن، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على منتسب في كربلاء قام بـ"مساومة" مواطن مقابل "تلاعب" بالأوراق التحقيقية. وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "معلومات وردت حول مساومة أحد المنتسبين (في كربلاء) لمواطن مقابل تلاعب بالأوراق التحقيقية لقاء مبلغ مالي قدرة ٨٠٠ دولار"، مبيناً أن "قاضي التحقيق قرر ضبط المتهم بالجرم المشهود وفق المادة ٣٠٧ ق ع".



وأضافت المديرية في بيانها، أنه "تم تشكيل فريق عمل من الضباط والمنتسبين واثمرت الجهود بالقبض على المتهم بعد استلامة المبلغ المذكور وبالجرم المشهود"، مشيرة إلى أن "قاضي التحقيق قرر توقيفه وفق مادة الاتهام أعلاه".



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