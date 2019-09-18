جامعة الدول العربية توافق على مقترح العراق بشأن النازحين

اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، الاربعاء، عن موافقة جامعة الدول العربية على مقترح العراق بشأن النازحين، مبينة انه سيتم تشكيل لجنة مشتركة لعقد اتفاقية بشأن ذلك.

وقالت المتحدث الرسمي باسم الوزارة مدير عام دائرة شؤون الفروع علي عباس جهاكير في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "اعضاء المجلس الوزاري للدول العربية وافقوا على المقترح الذي قدمه وزير الهجرة والمهجرين نوفل بهاء موسى بشأن عقد الاتفاقية المشتركة الخاصة بالنازحين داخلياً في المنطقة العربية".

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واضاف انه "تمت الموافقة على البند الثاني عشر ضمن قرارات مجلس الجامعة العربية خلال اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب المنعقد في العاشر من شهر ايلول الجاري"، موضحا ان "هذا البند ينص على تكليف الامانة العامة لجامعة الدول العربية بتشكيل لجنة مشتركة من خبراء وممثلي وزارتي العدل والداخلية العرب لعقد اتفاقية عربية خاصة لحماية ومساعدة النازحين داخليا في المنطقة العربية".

وتابع جهاكير ان "الوزارة شكلت فريق عمل لكتابة المسودة والملاحظات الخاصة بالاتفاقية فضلا عن التنسيق مع جامعة الدول العربية بهذا الشأن".