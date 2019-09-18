انتحاري يفجر نفسه داخل مبنى حكومي شرق أفغانستان

ياتي ذلك بعد يوم من مقتل 48 شخصًا في هجومين منفصلين وقع أحدهما قرب تجمع انتخابي للرئيس أشرف غني.

وقال المتحدث باسم حاكم ولاية ننغرهار عطاء الله خوغياني إن "قوات الأمن توجّهت إلى المكان لإنقاذ الموظفين" في مركز تسجيل الهويات الإلكتروني في عاصمة الولاية جلال أباد حيث وقع الهجوم.

