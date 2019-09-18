الامن النيابية تستضيف قيادات بالبحرية بشأن معلومات عن سيطرة الكويت على جزيرة عراقية

اعلن عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية بدر الزيادي، الاربعاء، ان اللجنة ستستضيف قيادات في القوات البحرية العراقية بشأن معلومات عن سيطرة الكويت على جزيرة عراقية، مبينا ان هذا الموضوع قيد التحقيق.

وقال الزيادي في حديث لـ الخليج 365، ان "لجنة الامن والدفاع تعتزم الاسبوع المقبل استضافة قائد القوة البحرية ورئيس اركان القوة البحرية ومدير استخبارات القوة البحرية لمناقشتها حول ما يشاع عن وجود جزيرة داخل شط العرب ضمن المياه الاقليمية العراقية تسيطر عليها الكويت".

واضاف ان "الموضوع قيد التحقيق، ولا يمكن الحديث بامور دون التاكد من الجهات ذات العلاقة من تفاصيلها الكاملة لاتخاذ موقف رسمي وفقا لما هو موجود فعليا على الارض"، مشددا على ان "اللجنة ستبحث عن معلومات حول وضع هذه الجزيرة".