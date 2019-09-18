الآسيوي يعلن البلدان المضيفة لنهائيات آسيا للشباب والناشئين

رياضة 2019-09-18 | 12:32 560 مشاهدة شارك رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم نائب رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد الاسيوي عبد الخالق مسعود، في الاجتماع الأول الذي عُقد أمس بمقر الاتحاد القاري في العاصمة الماليزية كوالالمبور برئاسة تران كووك توان رئيس اللجنة وبحضور كافة الأعضاء. وتم خلال الاجتماع اختيار أوزبكستان لاستضافة نهائيات كأس آسيا للشباب تحت 19 عاماً للفترة من 14 إلى 31 تشرين الأول 2020، واختيار البحرين لاستضافة نهائيات كأس آسيا للناشئين تحت 16 عاماً للفترة من 16 ايلول إلى 3 تشرين الأول 2020.



وأوصت اللجنة بإقامة بطولة كأس التضامن الآسيوي، من أجل منح الفرصة للمنتخبات العشرة الأقل تصنيفاً (ستة منتخبات خرجت من الدور الأول في التصفيات الآسيوية المشتركة والمنتخبات الأربعة التي تخرج من الدور الثاني)، وسوف تقام البطولة في الفترة من 30 تشرين الثاني ولغاية 13 كانون الأول 2020.



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