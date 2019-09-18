نظام غذائي سحري يقضي على الوزن وحب الشباب... جرّبيه

يعتبر حب الشباب من أكثر المشاكل في العالم شيوعاً. ويتم عادة علاجه بالوصفات الطبية. لكن من الضروري أن يترافق هذا ما اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على الفيتامينات والمعادن التي تغذي البشرة وتساهم في تخليصها من العيوب.
وينصح لهذا باتباع نظام غذائي يساعد على الحافظ على وزن صحي مستقر لكن أيضاً على محاربة حب الشباب.
الفطور: طبقة من سلطة الخيار مع الكرفس والجزر والقليل من عصير الليمون وحبة تفاح.
الغداء: طبق عدس مسلوق مع القليل من الملح، طبق سلطة قرنبيط وسبانخ وكوسى، بضع شرحات من الأناناس، حبة اجاص أو شريحة شمام.
العشاء: 100 غ من السمك الخالي من الدهون المطهو على البخار، طبق سلطة مع خضار موسمية وملعقة طعام من زيت السمسم، حبة غريب فروت.
وجبة حفيفة تحتوي على 50 غ من التوت او الفراولة. ومن المفيد اتباع هذا الرجيم لمدة شهر كامل وسيلاحظ تراجع مشكلة حب الشباب بشكل ملحوظ.
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