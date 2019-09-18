جمهور تامر حسني يهاجمه بقوة... والسبب؟

نشر الفنان تامر حسني على حسابه بإنستغرام البوستر الرسمي لفيلمه المنتظر عرضه مع بداية شهر تشرين الأول (أكتوبر) القادم: "الفلوس"، والذي يجمعه بأبطال الفيلم خالد الصاوي وزينة وعائشة بن أحمد ومحمد سلام.
وتلقى تامر على البوستر تعليقات من جمهوره جاء بعضها صادماً حيث علق أحد متابعيه بقوله: "نتمنى البوستر دا ميكونش رسمي ويتغير قبل ما ينزل الفيلم. البوستر سيئ جدا ومش في مقام تامر حسني أو إنتاج زي دا". وعلق آخر على البوستر بقوله: "وحش قوي، لازم تغيروه". ولم يرد تامر على التعليقات السلبية على بوستر الفيلم.
كما نشر تامر صورة جديدة له من حفلته الأخيرة باستاد القاهرة بإنستغرام، إلا أنه فوجئ أيضاً بتعليقات صادمة من جمهوره الذي حضرها، بسبب غضب بعضهم من سوء التنظيم.
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