ولي عهد البحرين يبحث التعاون العسكري مع وزير الدفاع الأمريكي

بحث ولي عهد البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، الأربعاء، مع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، سبل تعزيز التنسيق والتعاون العسكري بين البلدين.

وأشاد ولي عهد البحرين بالعلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تمتد لعقود طويلة بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، وفق وكالة الأنباء البحرينية.

وأكد أهمية مواصلة التنسيق والتعاون الدفاعي والعمل المشترك ودعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق السلام والتنمية في المنطقة والعالم.



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ونوه بمشاركة بلاده ضمن القوات البحرية المشتركة لتأمين حرية الملاحة العالمية ومكافحة القرصنة ضمن استراتيجية العمل المشترك لمواجهة التحديات والتهديدات في المنطقة لضمان الالتزام بعلاقات حسن الجوار والاحترام المتبادل لسيادة الدول واستقلالها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

كما تناول اللقاء "علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين خاصة ما يتعلق بالجانب العسكري والدفاعي وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية بما يخدم السلام والازدهار الإقليمي والدولي".

وبدأ ولي العهد زيارة إلى واشنطن، الإثنين، التقى خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ حيث أكد أن المملكة ستظل دائما داعما رئيسيا لجميع الجهود الدولية الساعية إلى تعزيز التنمية والاستقرار عبر مشاركاتها الفاعلة في مختلف التحالفات الدولية والإقليمية التي من شأنها تعزيز الأمن والسلم الدوليين.

الرئيس الأمريكي من جانبه أكد العلاقات المتينة بين البلدين في المجالات المختلفة خاصة العسكرية والاقتصادية والتجارية منها، وأعرب عن التطلع المشترك نحو مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.