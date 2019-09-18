عاهل الأردن يبحث مع رئيس ألمانيا تطورات القضية الفلسطينية

بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، أزمات المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.



ووفق وكالة الأنباء الأردنية فإن الاجتماع، الذي جرى في قصر بيليفو الرئاسي بالعاصمة برلين، الثلاثاء، تناول التأكيد على متانة العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين البلدين.

وناقش الجانبان "مجمل قضايا المنطقة، وضرورة التوصل إلى حلول سياسية للأزمات فيها".



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كما أكدا "مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يُسهم في تحقيق السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

وشدد العاهل الأردني على أهمية تكاتف الجهود الدولية لرفض كل الإجراءات أحادية الجانب التي من شأنها تقويض حل الدولتين باعتباره الحل الوحيد للصراع والذي تقوم بمقتضاه الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.

كان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وفي مسعى أخير منه لتجنيد أصوات اليمين في إسرائيل، قد أعلن في مؤتمر صحفي استثنائي، الأسبوع الماضي، عزمه ضم غور الأردن وشمالي البحر الميت، كخطوة نحو ضم المستوطنات في الضفة الغربية.

وقوبلت تصريحات نتنياهو بموجة غضب وإدانات عربية ودولية واسعة النطاق.

وقررت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، إقامة مستوطنة جديدة في غور الأردن، في خطوة اعتبرها الفلسطينيون "إنهاء لمسار السلام".