نشرة الظهيرة للعين الإخبارية.."الغباء الإيراني والصبر السعودي"

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العين الإخباريةالأربعاء 2019/9/18 01:59 م بتوقيت أبوظبي
نشرة الظهيرة من "العين الإخبارية"
تزخر نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"، اليوم الأربعاء، بعناوين مختلفة لأحداث شهدتها المنطقة والعالم.
عناوين تنوعت ما بين السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.
ففي عالم السياسة تطالعون، المشهد السياسي في إسرائيل غداة انتخابات الكنيست التي أظهرت النتائج الأولية تعادلا بين اليمين والوسط. وكذلك تداعيات هجوم أرامكو وتواصل الإدانات الدولية.
وفي الجزئية الأخيرة، يأتي مقال للكاتب ماجد البريكان تحت عنوان "الغباء الإيراني والصبر السعودية".
وكما جرت العادة منذ أيام، لم يغب الملف التونسي عن متابعات "العين الإخبارية" التي ما زالت ترصد تداعيات ما شهدته الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة والتي فجرت زلزالا سياسيا أفرز فوز سجين وآخر أكاديمي لا ينتمي لأي حزب.
وفي الاقتصاد تطالعون طمأنة السعودية لأسواق النفط. أما الرياضة فيأتي انتقاد جريزمان لأداء برشلونة أمام دورتموند.
وفي الفن، يدافع مؤلف "خيال مآته" عن فيلمه.
وللاطلاع على مزيد من الأحداث، ستجدون ما يثري معرفتكم في النشرة التي تحفل بعناوين أخرى كثيرة ليوم الأربعاء 18 سبتمبر/أيلول 2019.
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