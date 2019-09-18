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بوتين يعبر عن قلقه إزاء الهجمات على منشآت أرامكو

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الان تتابع بوتين يعبر عن قلقه إزاء الهجمات على منشآت أرامكو والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

كشف الكرملين اليوم الأربعاء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث هاتفيا مع ولي العهد السعودي الأمير ، وبحثا الهجمات على منشأتي النفط.

وكشف بيان للكريملين، أن بوتين عبر عن قلقه إزاء الهجمات، مؤكدا وقوف روسيا إلى جانب المملكة.

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