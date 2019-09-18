الان تتابع بوتين يعبر عن قلقه إزاء الهجمات على منشآت أرامكو والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365
كشف الكرملين اليوم الأربعاء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث هاتفيا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وبحثا الهجمات على منشأتي النفط.
وكشف بيان للكريملين، أن بوتين عبر عن قلقه إزاء الهجمات، مؤكدا وقوف روسيا إلى جانب المملكة.
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