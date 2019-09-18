الكرملين: بوتين عبر قلقه لولي العهد السعودي إزاء الهجمات على منشأتي النفط

الأربعاء 18 سبتمبر 2019

بوتين

كتب موسكو الرياض - الخليج 365

أعلن الكرملين ، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي أجرى اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.



وذكر الكرملين، أن بوتين تحدث هاتفيا مع ولي العهد السعودي وبحثا الهجمات على منشأتي النفط.

وعبّر بوتين عن قلقه لولي العهد السعودي إزاء الهجمات على منشأتي النفط.

وكان ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، أكد اليوم الأربعاء، أن "هجمات أرامكو اختبار للإرادة الدولية في مواجهة الأعمال التخريبية".

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وقال ولي العهد السعودي في تصريحات - رصدها "الخليج 365" - "ما حدث اختبار حقيقي للإرادة الدولية في مواجهة الأعمال التخريبية".

وكانت قناة سي إن إن الأمريكية، كشفت عن مكان إطلاق الصواريخ التي استهدفت منشآت النفط في المملكة العربية السعودية.

وبحسب القناة - تابعها "الخليج 365"، فإن "صور الأقمار الصناعية تظهر أن الصواريخ أتت من الجهة الشمالية أي إيران".

ووفق القناة، فإن "صواريخ فشلت بضرب أهدافها في أرامكو كشفت مصدر انطلاقها".