تفجير انتحاري داخل مبنى حكومي في أفغانستان الأربعاء 18 سبتمبر 2019 كتب الخليج 365 - وكالات فجّر انتحاري نفسه داخل مبنى حكومي في شرق أفغانستان، وفق ما أفاد مسؤول في الولاية الأربعاء، بعد يوم من مقتل 48 شخصًا في هجومين منفصلين وقع أحدهما قرب تجمع انتخابي للرئيس أشرف غني.

وأفاد المتحدث باسم حاكم ولاية ننغرهار، عطاء الله خوغياني، أن ”قوات الأمن توجّهت إلى المكان لإنقاذ الموظفين“ في مركز تسجيل الهويات الإلكتروني في عاصمة الولاية جلال أباد، حيث وقع الهجوم.

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