السعودية تعتزم تقديم دعم مالي لهذا البلد

الأربعاء 18 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365

قال محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، فى تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إن المملكة تجري محادثات مع حكومة لبنان بشأن تقديم دعم مالي.

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وأضاف الجدعان في مقابلة مع ”رويترز“: ”نضع أموالنا والتزامنا في لبنان، وسنواصل دعم لبنان ونعمل مع حكومته“.

يذكر أن العجز في الموازنة العامة في لبنان وصل إلى 6.25 مليار دولار (11.1% من إجمالي الناتج المحلي).

وبلغ العجز في الميزان التجاري 65ر16 مليار دولار عام 2018 مقابل 87ر15 مليار دولار عام 2017، إضافةً إلى تراجع في حجم التدفقات المالية من الخارج، وزيادة صعوبة تمويل الدولة بالعملات الأجنبية، وارتفاع مطرد في حجم الدين العام الذي تجاوزت نسبته 150% من إجمالي الناتج المحلي.