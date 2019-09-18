شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: نجدد موقف قياداتنا الداعم للرياض بالتحدي المشترك والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)
قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش إن مؤتمر وزير الطاقة السعودي الذي أقيم (أمس) في جدة، هو جزء من منظومة مؤسساتية ترسل رسائل الثقة والمسؤولية، وأن السعودية تتعامل مع أوضاع دقيقة وتصعيد خطير بكل صبر وحكمة.
وجدد قرقاش دعم وموقف دولة الإمارات للمملكة في تغريدة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قائلا: «السعودية الشقيقة مع أوضاع دقيقة وتصعيد خطير بكل صبر وحكمة، وهذا شأن الدول المسؤولة، ومؤتمر وزير الطاقة السعودي جزء من منظومة مؤسساتية ترسل رسائل الثقة والمسؤولية، ومن الإمارات نجدد موقف قيادتنا الداعم للرياض في هذا التحدي الذي نعده مشتركا».
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