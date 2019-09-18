شكرا لقرائتكم من هم المرشحون الـ5 الذين أعلن عنهم ترمب لخلافة بولتون؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن 5 مرشحين نهائيين لخلافة مستشار الأمن القومي المقال جون بولتون، وهي القائمة التي تضمنت مساعد نائب الرئيس مايك بنس للأمن القومي.

وكشف ترمب للصحافيين، على متن الطائرة الرئاسية، عن المرشحين الأوائل، وهم:

- فريد فليتز، رئيس أركان بولتون السابق ومحلل سابق بوكالة الاستخبارات المركزية.

- نائب مستشار الأمن القومي السابق ريك واديل.

- ليزا جوردون هاجرتي، وكيلة الأمن النووي في وزارة الطاقة.

- الجنرال كيث كيلوغ، مستشار الأمن القومي لنائب الرئيس بنس.

- روبرت أوبراين، المبعوث الخاص لشؤون الرهائن في وزارة الخارجية.

وعلق ترمب قائلاً بعدها: "أنا أحب كيث كيلوغ.. لقد كان معي منذ البداية. إنه رائع".

وأشار لاحقاً إلى أنه يحب واديل "كثيراً" أيضا.

ترمب وبولتون

رحيل بولتون

وكان ترمب قد أقال بولتون فجأة الأسبوع الماضي بسبب خلافات حول مجموعة من القضايا، بما في ذلك كوريا الشمالية.

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جاء رحيل بولتون بعد أيام من إلغاء ترمب للاجتماع المخطط له مع طالبان في كامب ديفيد، وبحسب ما ورد في التقارير فقد عارض بولتون فكرة عقد هذا اللقاء.

من غير الواضح متى سيعيّن ترمب خليفة بولتون، وقد سافر إلى كاليفورنيا لجمع التبرعات للحملة الرئاسية، ومن المقرر أن يعود إلى واشنطن يوم الأربعاء.

من 15 مرشحاً إلى 5

وقال الرئيس الأسبوع الماضي إنه يعتزم الإعلان عن مستشار جديد للأمن القومي هذا الأسبوع، وأشار يوم الخميس بأنه كان هناك 15 مرشحاً يريدون هذه الوظيفة.

وبرغم هذا الفريق الخماسي إلا أن ترمب عرضة لتغيير رأيه، ولا يزال من الممكن أن يأتي اختياره النهائي من خارج هذه القائمة التي حددها يوم الثلاثاء.

فقد قالت السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض ستيفاني غريشام في وقت سابق، إن المرشحين الخمسة الذين ذكرهم ترمب ليسوا المنافسين فقط وأنه يتم النظر في المرشحين الآخرين.

لكن تصريحات ترمب تشير إلى تضييق الملعب، ومن بين الأسماء الأخرى التي تم طرحها الممثل الخاص لوزارة الخارجية في كوريا الشمالية ستيفن بيجون والسفير الأميركي لدى ألمانيا ريتشارد جرينيل.