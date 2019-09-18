تريدويب: سندات لبنان الدولارية تقفز بعد تصريح وزير المالية السعودي عن دعم مالي للبنان

ذكرت "تريدويب" ان سندات ​لبنان​ الدولارية تقفز بعدما قال وزير المالية السعودي محمد بن جدعان إن ​الرياض​ تجري مباحثات مع ​الحكومة​ بشأن دعم مالي والإصدار المستحق في 2037 يرتفع نحو سنتين.

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