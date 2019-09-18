جعجع التقى وفداً من منسقيّة حزب "القوّات اللبنانيّة" في منطقة المنية – الضنيّة

التقى رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" ​سمير جعجع​، في ​معراب​، وفداً من منسقيّة حزب "القوّات اللبنانيّة" في منطقة ​المنية​ – الضنيّة ضم منسق المنطقة جهاد بشارة، رؤساء المراكز وأعضاء مكتب المنسقيّة في حضور الأمين المساعد لشؤون المناطق جوزيف أبو جودة والمنسق السابق للمنطقة ​ميشال خوري​. وقد تباحث المجتمعون في مختلف الشؤون والقضايا الإنمائيّة التي تعني المنطقة وقد حض رئيس جزب "القوّات" الوفد على تكثيف الجهود من أجل متابعة شؤون الناس والبقاء إلى جانبهم في خضم هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

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