طقس صيفي مستقرّ يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط

أفادت مصلحة الارصاد الجوية في ​الطيران المدني​ بأن طقسا صيفيا مستقرّا يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط.

وتوقعت ان يكون طقس اليوم صافٍ الى قليل الغيوم مع ارتفاع ب​درجات الحرارة​ خاصة على الجبال والداخل والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية مع نسبة رطوبة منخفضة نسبياً.

كما توقعت ان يكون طقس الخميس قليل الغيوم إجمالاً مع ارتفاع إضافيّ بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل.

أما الجمعة فيكون غائم جزئيّاً مع انخفاض بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل وتبقى دون تعديل على الساحل،كما يتكوّن ​الضباب​ على المرتفعات اعتباراً من بعد الظهر.