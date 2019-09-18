دريان اكد أهمية الدور الذي تقوم به فرنسا في مساعدة لبنان واللبنانيين

اكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان على أهمية الدور الذي تقوم به فرنسا في مساعدة لبنان واللبنانيين، منوها في ختام زيارته الى باريس بالدعم الذي تقدمه الجمهورية الفرنسية للدولة اللبنانية سياسيا واقتصاديا خاصة في الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان بسبب الأزمة الاقتصادية والتي تعالج بحكمة ومسؤوليه للوصول بالوطن الى بر الأمان.
وقبيل عودته الى لبنان تناول فطور صباحي بدعوة من سفير لبنان في فرنسا رامي عدوان حضره سفيرة لبنان في الاونيسكو سحر بعاصيري سلام وعدد من اللبنانيين.
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