السنيورة التقى المطران عبد الساتر: للابتعاد عن الخطاب الذي يحرّك العصبية

عرض رئيس أساقفة ​بيروت​ للموارنة المطران بولس عبد الساتر مع رئيس الحكومة السابق ​فؤاد السنيورة​ الاوضاع العامة في ​لبنان​. وأكد السنيورة ان "أبرشية بيروت، التي تضمّ مواطنين من مختلف ​الطوائف​، تقوم بدور مهمٍّ لتعزيز العيش المشترك"، مشددا على "أهميّة ابتعاد الجميع عن الخطاب الذي يحرّك العصبية، وضرورة الانفتاح على الآخر والتعرّف إليه ليكون لبنان فعليًا وطن الرسالة"، معتبرا أن "المرحلة تتطلّب مواقف فعليّة تجنّب البلد الأزمات وتقوده الى برّ الأمان".

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