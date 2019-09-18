حبيش: عمل الاجهزة الامنية في لبنان ممتاز وأنا ضد الغاء الطائفية السياسية

رأى النائب ​هادي حبيش​ في حديث تلفزيوني أن "الاجراءات القضائية بحق العميل ​عامر الفاخوري​ تتم بالشكل المناسب"، لافتا إلى ان "عامر الفاخوري مشكلته انه عميل "رقم 1" ولديه الكثير من الارتكابات بحق ال​لبنان​يين".

وأكد ان "عمل ​الاجهزة الامنية​ في لبنان ممتاز ما بين ​فرع المعلومات​ والمخابرات و​الامن العام​"، معتبرا ان "الامور لحد ما مضبوطة والخروقات قليلة جدا بالنسبة لبلد كلبنان". وشدد على ان "الاجهزة الامنية بالواقع الجغرافي لهذا البلد عملها ممتاز".

وشدد ردا على سؤال، على ان "الفاخوري سيحاكم لامتلاكه الجنسية الاسرائيلية، وهذا أهون ما قد يحاكم عليه مقابل ما قام به بحق اللبنانيين". وأضاف "ممنوع على اللبناني ان يسلم على الاسرائيلي فكيف إذا حمل الجنسية الاسرائيلية؟".

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وقال: "لا أعلم ما القرار الذي ستتخذه المحكمة بحق الفاخوري لكنها قد تجرده من حقوقه وتسجنه في لبنان لكن علينا أن نرى ما هي الجرائم التي ستثبت المحكمة أنه قام بها".

ورأى انه "للأسف التدخل السياسي في ​القضاء​ يحصل في قضايا العملاء وغير العملاء وفي كل القضايا"، لافتا إلى ان "النظام السياسي في البلد قسم الحكم على الطوائف وعطل كل الناس لأن الرئيس وحده لا يمكنه أن يقوم بأي شيء وهذا ينطبق على رئيس الحكومة ورئيس ​مجلس النواب​، على هؤلاء أن يتفقوا من أجل اتخاذ أي قرار وما نراه اليوم أنه عند كل مفترق طرق يتوقف البلد بانتظار هذا التوافق".

وأعلن حبيش أنه ضد ​الغاء الطائفية​ السياسية لأن هذا الالغاء سيؤدي إلى حكم الاكثريات على الاقليات.