القصيفي التقى القاضي عويدات وهنأه بمناسبة تعيينه بمنصبه الجديد

التقى نقيب محرري ​الصحافة​ اللبنانية جوزف القصيفي مدعي عام التمييز القاضي ​غسان عويدات​ في مكتبه ب​قصر العدل​، وهنأه بمناسبة تعيينه في هذا المنصب، متمنيا له التوفيق في مهمته.

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